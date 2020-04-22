3.3 مليون زائر لمنصة “مونة” منذ انطلاقتها

إبراهيم المبيضين

عمان- قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة طقس العرب – الشركة المطورة تقنيا لمنصة مونة (www.mouneh.jo) محمد الشاكر إن “المنصة استقبلت منذ انطلاقها أواخر الشهر الماضي وحتى بداية الأسبوع الجاري حوالي 3.3 مليون زائر”.

وأوضح الشاكر في تصريحات صحفية لـ “الغد” أن هذه الأرقام تعكس “الإقبال الشديد والكبير من قبل المواطنين للاستفادة من المنصة التي تشكل دليلا للشركات والتطبيقات المُرخصة والمُزودة لخدمات توصيل السلع إلى المنازل في جميع محافظات المملكة.

وقال الشاكر “يُعتبر هذا الإقبال كبيرا جداً وقياسيا نسبة للفترة الزمنية القصيرة نسبياً والتي أطلقت وتواجدت فيها المنصة على الشبكة العنكبوتية، حيث أن هذه المؤشرات تدل على أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص يعتمدون على خدمات التوصيل المنزلي للمواد التموينية”.

وتقدر أعداد اشتراكات الإنترنت في المملكة بأكثر من 8 ملايين اشتراك معظمها من فئة الموبايل إنترنت، فيما تزيد نسبة انتشار الهواتف الذكية على 90 % من إجمالي مستخدمي الهواتف المتنقلة في المملكة.

إلى ذلك قال الشاكر إن جميع التطبيقات والمتاجر الإلكترونية المتواجدة على المنصة شهدت إقبالا وأعدادا هائلة من المُستخدمين، مما يعكس حجم التحول إلى هذه الخيارات في هذه الظروف.

وتوقع الشاكر ارتفاع عدد المُستخدمين للمنصة مع إضافة المزيد من الخدمات في المستقبل القريب. وكانت الحكومة أطلقت أواخر الشهر الماضي منصة مونة (www.mouneh.jo) وهي دليل للشركات والتطبيقات المُرخصة والمُزودة لخدمات توصيل السلع إلى المنازل في جميع محافظات المملكة، حيث شارك موقع “طقس العرب” في بناء المنصة من الناحية التقنية فيما قامت شركة ” كنز” أكبر مزود للبيانات بتزويد المنصة بأسماء وبيانات المراكز التجارية وبشكل مجاني.

وتحتوي المنصة على فئتين رئيستين وهما التطبيقات الذكية والمتاجر الإلكترونية التي يُمكن إجراء عمليات الطلب الإلكتروني من خلالها أو عبر الاتصال وتوفر عملية التوصيل إلى المنازل، فيما الفئة الأخرى عبارة عن قائمة بأسماء البقالات والمتاجر التموينية المُنتشرة في محافظات المملكة والتي يُمكن أن تقوم بإيصال السلع إلى المناطق القريبة منها داخل الأحياء إن توفرت.

كما تضم المنصة أسماء ومعلومات التطبيقات والمتاجر الإلكترونية المُرخصة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لغايات التوصيل المنزلي، علماً بأن أي تطبيقات غير موجودة في المنصة هي غير مُرخصة أو مُعتمدة في الوقت الحالي.

إلى ذلك قال الشاكر بأنه جرى مؤخرا إضافة العديد من التطبيقات والمواقع والمتاجر الإلكترونية التي حصلت على تراخيص من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في العاصمة وعدة محافظات ومن ضِمنها تطبيق Careem Now الذي حصل على التراخيص اللازمة.

وأشار إلى أنه جرى إضافة المواقع الجغرافية لجميع أفرع المؤسسات الاستهلاكية العسكرية في المملكة وربطها مع خرائط جوجل للتسهيل على المواطنين بالوصول لها سيراً على الأقدام.

وأوضح بأن المنصة تقدم دليلاً شاملاً لأبرز المواقع، والتطبيقات والمتاجر الإلكترونية التي حصلت على ترخيص لخدمة التوصيل المنزلي للمواد التموينية بحيث يستطيع المواطن الدخول إلى المنصة ومعرفة ما هي التطبيقات أو المواقع الإلكترونية أو حتى المتاجر الإلكترونية التي حصلت على التراخيص اللازمة لممارسة الخدمة، حيث أي مواقع وتطبيقات غير مذكورة بالمنصة تكون لم تحصل على التراخيص اللازمة ومن ضمنها الإجراءات الصارمة الصحية التي تُشرف عليها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وقال “المنصة أيضا مربوطة مع الضمان الاجتماعي حيث أنها تُتيح خدمة الحصول على المعونات العينية لمن تجاوزوا سن السبعين وعمال المياومة”.

وأكد أنه في ظل وجود الأزمة واستمرارها على المدى المتوسط سيتم التوسع لاحقاً بالمزيد من الخدمات المُرخصة فمثلاً سيتم إضافة المطاعم التي ستحصل على التراخيص إلى هذه المنصة.

وعن أعداد المحال والتطبيقات المتواجدة على المنصة قال الشاكر بأنه بالنسبة للمحال والبقالات فعددها يصل إلى الآلاف التي تم اضافتها إلى المنصة، وهناك إضافة يومية لهذه المحال والبقالات حيث توفر المنصة إمكانية إضافة المحال والبِقالات غير الموجودة عبر رابط ونموذج خاص مُتوفر إلكترونياً.

وقال “بالنسبة للتطبيقات والمتاجر الإلكترونية فعددها وصل إلى 45”.