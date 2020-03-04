%3.5 زيادة شهادات المنشأ في “تجارة عمان”

عمان – الغد – زاد عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع الى دول عربية واجنبية خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بنسبة 5ر3 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات احصائية للغرفة، أمس، بلغ عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين من العام الحالي، 3412 شهادة، مقابل 3296 شهادة لنفس الفترة من العام الماضي.

ورغم ارتفاع عدد شهادات المنشأ خلال الشهرين الماضيين، الا ان قيمتها التصديرية انخفضت بنسبة 3ر5 %، متراجعة الى نحو 138 مليون دينار مقابل 145 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2019.

وحسب المعطيات إلاحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي الى العديد من البلدان، ابرزها دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 675 ثم السعودية 443 تلاها العراق 291 ثم مصر 136 فيما جاء لبنان خامسا بعدد 34 شهادة.

وتوزعت الصادرات خلال الشهرين الأولين الماضيين من العام الحالي على العراق بقيمة نحو 38 مليون دينار والإمارات العربية المتحدة 25 مليون دينار تلاها لبنان نحو 16 مليون

دينار، فالسعودية نحو 10 ملايين دينار ثم مصر بقيمة 8 ملايين دينار.

وشملت الصادرات خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي المنتجات الأجنبية “إعادة تصدير” بقيمة نحو 70 مليون دينار فالصناعية نحو 12 مليون دينار ثم الزراعية 11 مليون دينار ثم المنتجات العربية بقيمة نحو 5 ملايين دينار وغيرها.

يذكر ان غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر استنادا على فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدّقةً من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ

أردني.