3.5 مليار دولار فائض الميزان التجاري القطري الشهر الماضي

الدوحة- سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضا مقداره 1ر13 مليار ريال (5ر3 مليار دولار) خلال شهر نيسان الماضي، بانخفاض سنوي قدره 7ر1 مليار ريال، أي بنسبة 3ر11 بالمئة.

ويمثل الميزان التجاري السلعي الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 1ر22 مليار ريال، بانخفاض سنوي قدره 8ر7 بالمئة، وبتراجع شهري بلغ 8ر2 بالمئة، في حين انخفضت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 9 مليارات ريال بنسبة تراجع قدرها 3ر2 بالمئة على أساس سنوي، و 1ر6 بالمئة على أساس شهري.

واحتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات الشهر الماضي وبقيمة 4 مليارات ريال وبنسبة 1ر18 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4ر3 مليار ريال، وبنسبة 6ر15 بالمئة، ثم الهند بقيمة 7ر2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 1ر12 بالمئة.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية دول المنشأ بالنسبة للواردات بقيمة 9ر1 مليار ريال وبنسبة 9ر20 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1 مليار ريال، وبنسبة 8ر10 بالمئة، تليها الهند بقيمة 7ر0 مليار ريال، وبنسبة 7ر7 بالمئة.-(بترا)