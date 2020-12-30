3.7 مليار دولار المساعدات الخارجية للأردن لنهاية تشرين الثاني

عمان – بلغ إجمالي قيمة المنح والمساعدات الخارجية المتعاقد عليها والملتزم بها للأردن من قبل الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لنهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي 73ر3 مليار دولار.

واوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاربعاء، أن المساعدات الخارجية توزعت على منح تنموية بقيمة 845 مليون دولار، منها منح متعاقد عليها لدعم الموازنة العامة بقيمة 523 مليون دولار، ومنح لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 322 مليون دولار.

وشملت المساعدات ايضا قروضا ميسَرة بقيمة 16ر2 مليار دولار، منها قروض متعاقد عليها لدعم الموازنة العامة بقيمة 48ر1 مليار دولار، وقروض لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 685 مليون دولار.

وتوزعت المساعدات على منح إضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية بقيمة 9ر725 مليون دولار، موزعة على ‏دعم اللاجئين بقيمة 6ر203 مليون دولار، ومشاريع للمجتمعات المستضيفة بقيمة 8ر168 مليون دولار، ودعم من خلال الموازنة العامة بقيمة 5ر353 مليون دولار.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم توجيه حوالي 64 بالمئة، من قيمة المساعدات الخارجية الكلية المتعاقد عليها لدعم الموازنة العامة بقيمة 35ر2 مليار دولار. — (بترا)