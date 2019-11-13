3.753 مليار دينار صادرات “صناعة عمان” خلال 10 أشهر

عمان– زادت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 مدفوعة بارتفاع صادرات سبعة قطاعات صناعية.

وحسب معطيات احصائية، قفزت صادرات الغرفة خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي الى 753ر3 مليار دينار مقابل نحو 523ر3 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018.

واستحوذت بلدان الهند والسعودية والولايات المتحدة والعراق على اكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي مسجلة ما قيمته 975ر1 مليار دينار.

ووفقا للمعطيات الاحصائية التي اصدرتها صناعة عمان، زادت صادرات الغرفة الى الهند خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 7 بالمئة جعلتها بمقدمة الدول العربية والاجنبية الاكثر استقبالا لصادراتها بقيمة 557 مليون دينار مقابل 518 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات الغرفة للسعودية بنسبة 23 بالمئة لتبلغ 510 ملايين دينار خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي مقابل 413 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت صادرات الغرفة الى الولايات المتحدة خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 9 بالمئة لتصل الى 461 مليون دينار مقابل 425 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت المعطيات الاحصائية تراجع صادرات الغرفة الى السوق العراقية خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 9 بالمئة منخفضة الى نحو 447 مليون دينار مقابل 492 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت صادرات الغرفة الى فلسطين خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي تراجعا بنسبة 14 بالمئة حيث بلغت ما قيمته نحو 180 مليون دينار مقابل 209 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت المعطيات الاحصائية، زيادة صادرات الغرفة خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي الى العديد من الدول العربية والاجنبية منها الصين ومصر وسوريا والجزائر والكويت واليمن والبحرين وليبيا واسبانيا والبرازيل وسنغافورة ودول اخرى.

بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة في الفترة نفسها للعديد من الدول العربية والاجنبية منها دولة الامارات العربية المتحدة ولبنان وقطر والسودان وتونس وتركيا وايطاليا وبلجيكيا وماليزيا واستراليا ودول اخرى.

وتوزعت صادرات الغرفة التي تأسست عام 1962، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 906 ملايين دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 779 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية بقيمة 534 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات ما قيمته 411 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 372 مليون دينار فالهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 349 مليون دينار.

وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة نحو 184 مليون دينار والبلاستكية والمطاطية 153 مليون دينار والانشائية 52 مليون دينار، وقطاع الصناعات الخشبية والاثاث بقيمة ما يقارب 13 مليون دينار.

— (بترا)