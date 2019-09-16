عمان – الغد- ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي لنهاية آب (أغسطس) من العام الحالي بنسبة 2ر9% إلى 9ر3 مليار دولار (نحو 8ر2 مليار دينار) مقارنة مع 57ر3 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2018.

وبحسب البنك المركزي، جاء هذا الارتفاع بشكل رئيس نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 7% مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018، ليبلغ 6ر3672 ألف سائح.

وحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي في شهر آب (أغسطس) الماضي إلى 1ر766 مليون دولار (2ر543 مليون دينار)، أو ما نسبته 6ر11% مقارنة مع 4ر686 مليون دولار للشهر ذاته من عام 2018، نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 9ر9%.