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30 ألف دينار من قضاة شرعيين لصالح وزارة الصحة

منذ 4 ساعات

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عمان- أعلن سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الثلاثاء، عن تبرع أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف بمبلغ 30 ألف دينار لصالح وزارة الصحة.
ويأتي هذا التبرع في إطار تظافر الجهود في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا والتصدي لهذه الأزمة، والتزاما منهم بالمسؤولية الوطنية والشرعية في مثل هذه الظروف.
يشار إلى أن عدد القضاة الشرعيين العاملين في دائرة قاضي القضاة حوالي 300 قاض.
-(بترا)

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