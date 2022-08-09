3 شهداء و40 مصابا برصاص الاحتلال في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وتفجير أحد المنازل في بلدتها القديمة بصاروخ “انيرجا”.

وأكدت الوزارة في بيان، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 40 إصابة، وأن إصابتين وصلتا إلى المستشفى العربي التخصصي بينهما حالة حرجة.

وأضافت أن إصابتين وصلتا لمستشفى النجاح، بينهما إصابة حرجة، وإصابة أخرى خطرة أعلن عنها لاحقا.

يذكر أن هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها قوات الاحتلال صواريخ في استهداف شبان في البلدة القديمة بنابلس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت صباح اليوم عن إصابة 30 فلسطينيا بالرصاص الحي، بينهم 4 بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.-(بترا)