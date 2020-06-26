30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

عمان- قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إنه تم اليوم الجمعة، الإبلاغ عن 30 حالة وفاة أخرى في أنحاء البلاد، ليرتفع عدد ضحايا (كوفيد-19) الى 34708 شخصاً.

وفي النشرة اليومية التي نقلتها وكالة آكي الإيطالية للأنباء، أعلن الدفاع المدني أنه حدثت 259 إصابة جديدة في إيطاليا خلال 24 ساعة الماضية بفيروس كورونا، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الى 239961 شخصاً .

وخلص الدفاع المدني الى القول إنه مع ذلك، فقد تم تسجيل 890 حالة شفاء جديدة، وبذلك يبلغ المجموع الكلي للمتعافين 187،615 شخصاً .–(بترا)