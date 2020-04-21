30 دينارا بدل عدوى لعمّال الوطن.. و”نقابة البلديات” تثمّن القرار

عمان 21 نيسان(بترا)- ثمنت النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان، قرار أمين عمان الذي صدر أمس الاثنين، بصرف بدل عدوى بقيمة 30 دينارا لجميع العمّال العاملين في مواجهة وباء كورونا، وزيادة من يتقاضها منهم بذات القيمة.

وقال رئيس النقابة همام المعايطة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يعكس اهتمام أمانة عمان بشريحة عمال الوطن، ويُعبر عن تقديرٍ الإدارة العليا للجهود الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها.

وأضاف إن وقف العمل بقرار مجلس الأمانة الذي صدر نهاية العام الماضي بمنح العمال والمستخدمين زيادة بقيمة 15 دينارا، بموجب أوامر الدفاع وقرارات مجلس الوزراء واستبداله بهذا القرار، خطوة ايجابية على صعيد تحسين رواتب العمال وتحقيق الأمن المعيشي لهم وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود، والقيام بمهامهم على أكمل وجه.

ودعا المعايطة عمال الوطن إلى الحرص والاهتمام على ارتداء ما توفره الأمانة من معدات ومستلزمات، حفاظاً على سلامتهم الشخصية، وضمان استمرارية العمل، لافتاً إلى أن النقابة تولي هذا المحور اهتماما وعناية، مشيرا برنامج تدريبي لتوعية وتثقيف العمال بأهمية الصحة والسلامة المهنية عقد بالتعاون مع أمانة عمان.-(بترا)