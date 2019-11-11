30 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الاثنين عند 30 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، وسط طلب متوسط وعرض ضعيف.

وحسب امين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 35 دينارا و 80ر26 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لــ (بترا) ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 215 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 245 دينارا.

واشار إلى ان سعر المعدن الاصفر بلغ اليوم الاثنين بالسوق العالمية عند 1465 دولارا للأونصة الواحدة، متوقعا ان تتراجع الاسعار خلال الفترة المقبلة حسب تحليلات الخبراء العالمين في حال سارت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشكل جيد.

يذكر ان عدد محال الصاغة بعموم المملكة يصل الى 800 محل.-(بترا)