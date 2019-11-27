30 دينارا سعر غرام الذهب بالسوق المحلية

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الاربعاء عند 30 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، وسط طلب ضعيف.

ووفقا لأمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 35 دينارا و80ر 26 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لــ (بترا) ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 216 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 246 دينارا.

واشار إلى ان سعر المعدن الاصفر بلغ اليوم في السوق العالمية 1460 دولارا للأونصة الواحدة.

يذكر ان عدد محلات الصاغة بعموم المملكة يبلغ إلى 800 محل.- (بترا)