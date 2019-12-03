30 دينارا سعر غرام ذهب 21

عمان– بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء، 30 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، وسط طلب ضعيف

وبحسب أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 35 دينارا و80ر26 دينار على التوالي.

واشار علان في تصريح لــ (بترا) إلى ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 215 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 245 دينارا.

واشار إلى ان سعر المعدن الاصفر بلغ اليوم في السوق العالمية 1469 دولارا للأونصة الواحدة، متوقعا استقرار الاسعار عالميا حتى نهاية العام الحالي.

يذكر ان عدد محلات الصاغة بعموم المملكة يصل إلى 800 محل. -(بترا)