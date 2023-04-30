30 شاحنة أردنية عالقة في السودان

تيسير النعيمات

عمان – قال نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة نايل الذيابات ان نحو 200 شاحنة أردنية ستتأثر نتيجة اضطراب الأوضاع الأمنية في السودان، مشيرا إلى أن 30 شاحنة عالقة هناك بسبب الأحداث.

وبين الذيابات لـ”الغد” أن نحو 200 شاحنة اردنية تعمل على نقل خضار وفاكهة من لبنان وسورية، ونقل منتجات صناعية أردنية إلى السودان ومنتجات سودانية إلى الأردن، توقفت عن العمل بسبب الأحداث والأوضاع الأمنية هناك. وأشار إلى أن أصحاب الشاحنات يبحثون عن خطوط بديلة لعملهم.

وعممت مؤخرا وزارة النقل ممثلة بهيئة النقل البري من خلال نقابة أصحاب الشاحنات على السائقين بعدم التوجه للسودان مهما كانت الأسباب. وبين الذيابات ان 25 شاحنة تتواجد بالقرب من منطقة ميناء سواكن الحدودي السوداني، فيما تتواجد 5 شاحنات في الخرطوم تركها سائقوها وعادوا جوا إلى الأردن.