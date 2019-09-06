30 شركة تشارك بالجناح المتخصص لصناعة الخرسانة والدهانات بمعرض انتربيلد

عمان- تنظم جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية يوم غد الاحد جناحا متخصصا للمنتجات الخرسانية والدهانات وكيماويات البناء على هامش معرض انتربيلد الشرق الأدنى الثاني عشر الذي سيقام في قاعات زارا اكسبو بعمان.

وستنظم الجمعية الجناح بالشراكة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وبدعم من الاتحاد الاوروبي وبرعاية غرفة صناعة الأردن.

ويهدف الجناح المتخصص بحسب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي الى تسليط الضوء على صناعة الخرسانة والديكورات والدهانات في المملكة ومدى التطور الذي وصلت اليه هذه الصناعة.

وبين السعودي ان 30 شركة متخصصة بصناعة الخرسانة والديكورات والدهان ستشارك في الجناح المتخصص في معرض انتربيلد الشرق الأدنى، ما يعكس تطور الشركات المحلية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وقال السعودي، ان جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية تسعى الى تسويق الصناعات الوطنية وتسليط الضوء على انجازاتها وتفوقها.

بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية في غزفة صناعة الاردن المهندس احمد البس ان صناعة الخرسانة والدهانات وديكورات البناء وصلت الى مراحل متقدمة من الجودة والابداع وهي قادرة على تلبية احتياجات مختلف القطاعات المحلية لاسيما قطاع المقاولات والاسكان.

واضاف ان الجناح المتخصص يهدف الى تعريف القطاع العقاري المحلي وكافة المعنيين من المتخصصين بجودة منتجات صناعة الخرسانة والدهان والديكورات والحلول التي توفرها تلك المصانع للقطاع العقاري.

وبين المهندس البس ان الحلول التي تقدمها مصانع الخرسانة والديكورات والدهان تقلل من كلف البناء وتعطي جمالية افضل من الوسائل التقليدية الخرى.

وقال ان صناعة الخرسانة والدهانات والديكورات في الاردن تعد من الصناعات المتطورة والمتقدمة على مستوى المنطقة وتستطيع تلبية احتياجات وأذواق مختلف القطاعات في المنطقة وليس في المملكة فقط.