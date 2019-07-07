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30 شركة تقنيّة معلومات تُشارك بمنتدى التحوّل الرقميّ

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- تشارك ثلاثون شركة تكنولوجيا أردنية في أعمال المنتدى الاردني العراقي للتحول الرقمي من خلال جمعية شركات تقنيّة المعلومات والاتصالات “انتاج” سعيا للوصول إلى السوق العراقي.

وتأتي المشاركة من خلال الشراكة مع الجمعية الاقتصاديّة الأردنيّة العراقيّة ورابطة المصارف الخاصة العراقيّة ومؤسسة التمويل الدوليّة.

وتهدف جمعية “انتاج” من المشاركة إلى بحث فرص استثمارية جديدة بين الشركات الأردنيّة العاملة في تكنولوجيا المعلومات والقطاع العراقي المالي، إضافة لتبادل الخبرات في مجال التحوّل الرقميّ، من خلال التشبيك بين الشركات الأردنية والبنوك والشركات العراقية العاملة في القطاع المالي.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة: إن تنظيم المنتدى يأتي في ظل سعي الجمعية لزيادة فرص التشبيك بين الشركات الأردنية والجهات العراقية، اضافة لتمكّين الشركات الأردنيّة من تقديم خبراتها في مجالات التحوّل الرقميّ والتقنيّ للقطاعات العراقيّة كافة، لاسيما أن الجانب العراقيّ لديه حاجة ماسة لتنفيذ مشاريع التحوّل الرقمي.

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