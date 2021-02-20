30 شركة صناعية تبدأ مشاركتها بمعرض “غلف فود” اليوم

عمان- الغد – تبدأ 30 شركة صناعية محلية متخصصة بالغذاء مشاركتها بمعرض الخليج الغذائي “غلف فود 2021” المتخصص في مجال الاغذية وتكنولوجيا الغذاء، والذي سيفتتح اليوم بمدينة دبي.

وينظم المشاركة الأردنية بالمعرض الذي يستمر خمسة أيام، جمعية المصدرين الأردنيين، وبدعم من هيئة الاستثمار، فيما تتوزع الشركات على صناعات الحلويات والالبان والمأكولات المجمدة والبهارات والتمور والشوكلاتة.

وقال رئيس الجمعية المهندس عمر أبو وشاح، في تصريح صحفي أمس، ان المعرض سيوفر فرصة كبيرة للشركات الصناعية الاردنية للترويج لمنتجاتها واستقطاب وكلاء جدد وتعويض فترة الغياب القسري عن المشاركات الخارجية جراء جائحة فيروس كورونا.

واضاف أن معرض “غلف فود”، يعد من أهم المعارض المتخصصة في مجال الغذاء على مستوى العالم حيث تشارك فيه آلاف الشركات العالمية، ويتم على هامشه عقد صفقات تجارية كبيرة، موضحا ان الجمعية تنظم المشاركة الأردنية بالمعرض منذ 18 عاما.

وأشار المهندس أبو وشاح، إلى أن سيدات أعمال سيشاركن بالمعرض من خلال جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن فيما ستحظى المشاركة الأردنية برعاية من كابيتال بنك، مبينا ان الجناح الأردني يقام على مساحة 820 مترا مربعا.

وأشار أن جمعية المصدرين تحرص على المشاركة السنوية في المعرض بهدف تمكين الشركات الأردنية للتعرف على نظرائهم مع التجار المشاركين بالمعرض من مختلف العالم، ما يشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والبحث عن أسواق تصديرية جديدة.

ويضم المعرض ثمانية أقسام متخصصة بالمشروبات ومنتجات الألبان والدهون والزيوت والمنتجات الصحية والمواد العضوية والبقول والغلال والحبوب واللحوم والدواجن والعلامات التجارية الكبرى والأطعمة العالمية.

ولفت إلى أن مشاركة الشركات الصناعية الأردنية بالمعارض الخارجية المتخصصة تعد أهم وسيلة لترويج منتجاتها وفتح أسواق تصديرية جديدة، مؤكدا أهمية الاستمرار في ذلك لضمان تواجدها بالأسواق الخارجية على غرار ما تقوم به العديد من دول العالم.

واكد المهندس ابو وشاح أن الجمعية ستواصل تنظيم المشاركات الأردنية بالمعارض الخارجية انطلاقا من دورها في دعم المصدرين وتوفير الفرص لهم للترويج لمنتجاتها وتعزيز تواجدها بالأسواق العالمية وبخاصة في الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية.

يشار إلى ان قطاع الصناعات الغذائية الأردنية يشكل 15 % من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة بعدد يصل إلى 2645 منشأة، وفرت 50 ألف فرصة عمل وبرأسمال مسجل يبلغ 641 مليون دينار وبحجم موجودات ثابتة تقارب ملياري دينار.