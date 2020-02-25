30 فرصة عمل في المفرق

المفرق- وفر قسم التشغيل في مديرية عمل المفرق خلال شهر شباط الحالي 30 فرصة عمل في عدد من المنشآت الصناعية والتجارة لأبناء المحافظة المسجلين في كشوفات الباحثين عن عمل وفقا لمدير عمل المفرق مؤيد شديفات .

واضاف شديفات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) انه تم توفير فرص العمل من خلال الزيارات الدورية التي يقوم بها كوادر قسم التشغيل في المديرية لتأمين فرص عمل لأبناء المحافظة العاطلين عن العمل، لافتا الى ان فرص العمل التي تم توفيرها توزعت على المنشآت التجارية والصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتي شملت 7 منشآت تختص في صناعة الورق وتربية الدواجن والامن والحماية والمطاعم والسيلفوكيماويات ومحطات الوقود.

وبين انه من فرص العمل التي تم توفيرها تم تأمين فرصة عمل لاحد الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واشار الى ان جميع فرص العمل التي تم توفيرها تتضمن مزايا الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والعمل الإضافي، داعيا أبناء المجتمع المحلي الباحثين عن عمل للتسجيل عبر موقع سجل او التوجه لقسم تشغيل المفرق لتامين فرص عمل لهم من خلال التواصل مع كافة المنشآت بمختلف انواعها.(بترا)