30 كانسة لطرق عمان بـ 4.8 مليون دينار (صور)

عمان- الغد- تسلمت امانة عمّان اليوم الاثنين، 30 كانسة طرق بكلفة 4 مليون و800 الف دينار.

والكانسات بتمويل من البنك الاوروبي لاعادة الاعمار الذي قدم منحة تصل قيمتها الى 50 بالمئة من المبلغ الاجمالي للشراء و50 بالمئة قرض، و١٢ كانسة صغيرة تعمل على الكهرباء بكلفة 204 الاف دينار.

وتتميز الكانسات بجودتها ومواصفاتها العالية والمتطورة التي ستسهم في إنجاز استراتيجيات منظومة البيئة ونظافة الطرق والسلامة العامة وتحقيق وفر في عملية التشغيل ، فضلا عن كونها تعمل على محركات ديزل يورو 5 الصديقة للبيئة وتتوفر بها اجهزة رقابة وتتبع للألية ولقيادة السائقين.

والكانسات وفقا للمدير التنفيذي للاسطول في الامانة المهندس حسين اربيحات تتميز بجودتها العالية وستسهم في الحد من تواجد عمال الوطن على الطرقات الرئيسية السريعة عند القيام باعمال النظافة الذي اصبح يشكل مع الازدياد السكاني وحركة المركبات العالية خطرا على سلامتهم.

واضاف ان هذه الكانسات تم احالة توريدها على شركات محلية وهم وكلاء حصريون لها وهي مكفولة بعقد صيانة لمدة عامين تشمل قطع الغيار المستهلكة.

من جانبه قال مدير عام شركة قلادة غالب بشارات ان كانسات الطرق الموردة شاصي MAN مع جهاز كنس ERDIMLI وستحقق نقلة نوعية من الناحية الفنية والبيئية ومتطلبات السلامة العامة، فضلا عن نظافة شوارع المدينة.

وقال مدير عام الشركة المتكاملة لتجارة السيارات عاهد السخن ان شاحنات مان التي يتم تسليمها مخصصة للبيئة وتتميز بحصولها على درجة Euro 5 في معايير الانبعاثات الاوروبية التي تحد من انبعاثات العوادم بشكل كبي، فضلا عن استيعابها لحمولة عالية وكفاءتها التشغيلية والتوفير في صرف الديزل وبالتالي خفض الكلف التشغيلية.