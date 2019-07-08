30 متعطلاً عن العمل يهددون بالانتحار في وادي رم

احمد الرواشدة

العقبة – هدد اليوم الاثنين اكثر من 30 شاب من المتعطلين عن العمل بمنطقة وادي رم وبالتحديد قضاء الديسي على محاولة انتحار جماعية من اعلى جبل في المنطقة للمطالة بفرص عمل وعدت بها شركة مياه العقبة سابقاً لتشغيل ابناء المنطقة على الابار التي تغذي العقبة والاردن بشكل عام.

وقال احد المعتصمين انهم طالبوا شركة مياه العقبة في اكثر من مرة بتوظيفهم وتلقوا منهم وعوداً بتعينهم الا ان الشركة لم تستجب لمطالب المتعطلين ابناء المنطقة ، مؤكدين ان معظمهم متزوجين وطموحهم ان يعملوا يحصلوا على وظائف لدى المياه بوظيفة حارس للابار الموجودة في المنطقة .

وقال احد المتعطلين عن العمل باننا نرسل المياه للعاصمة ولا نجد وظيفة في منطقتنا على الرغم من وجود شواغر لوظيفة حارس لـ 30 بئر مياه في المنطقة .

واعتبر المتعطلون والتي تحاول الجهات الامنية وابناء المنطقة اقناعهم بالعدول عن محاولة الانتحار ان مطالبهم محقة .