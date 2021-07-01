30 % من أطفال لبنان ينامون ببطون خاوية

بيروت– أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في تقرير وزعه مكتبها في بيروت، اليوم الخميس، أن “أكثر من 30 بالمئة من الأطفال في لبنان ناموا في فراشهم، الشهر الماضي، ببطون خاوية، لعدم حصولهم على عدد كافٍ من وجبات الطعام، وأن 77 بالمئة من الأسر ليس لديها ما يكفي من غذاء أو مال لشراء الغذاء. فيما ترتفع هذه النسبة بين الأسر السورية اللاجئة في لبنان إلى 99 بالمئة”.

وأشارت اليونيسف” إلى أن 30 بالمئة من الأطفال لا يتلقون الرعاية الصحية الأولية التي يحتاجون إليها، في حين أعربت 76 بالمئة من الأسر عن تأثرها الكبير بالزيادة الهائلة في أسعار الأدوية”. ولفتت اليونيسف إلى أن “الأطفال في لبنان يعانون من وطأة أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم في الآونة الأخيرة، التي أدت إلى جعل الأسر والأطفال في حال يُرثى لها، وأثرّت تقريبا على جميع جوانب حياتهم، وذلك في ظل شحّ الموارد واستحالة الوصول واقعيا إلى الدعم الاجتماعي”.

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