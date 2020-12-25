30 وفاة و1616 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة، 30 وفاة و(1616) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

(627) في محافظة إربد، منها (79) في الرمثا.

– (477) في محافظة العاصمة عمّان.

– (146) في محافظة المفرق.

– (138) في محافظة الزرقاء.

– (75) في محافظة جرش.

– (41) في محافظة البلقاء.

– (33) في محافظة الكرك.

– (29) في محافظة الطفيلة.

– (23) في محافظة معان، منها (8) في البترا.

– (17) في محافظة مأدبا.

– (6) في محافظة عجلون.

– (4) في محافظة العقبة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (285,306) حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (25,283) حالة.

– سُجّلت (30) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3711) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (102) حالة، فيما غادرت (100) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (915) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (769) بنسبة إشغال (18%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (282) بنسبة إشغال (31%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (139) بنسبة إشغال (16%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1816) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (256,312) حالة.

– تمّ إجراء (16,827) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,057,169) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (9.6%).