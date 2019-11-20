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30.3 دينار سعر غرام الذهب عيار 21

منذ 58 دقيقة
أساور ذهبية - تعبيرية
أساور ذهبية - تعبيرية

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عمان– بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الاربعاء 30.30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، وسط طلب وعرض ضعيفين.

وحسب امين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 35.30 و27.10 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لــ (بترا) ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 216 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 246 دينارا، مشيرا الى ان سعر المعدن الاصفر بلغ صباح اليوم الاربعاء بالسوق العالمية 1476 دولارا للأونصة الواحدة. يذكر ان عدد محلات الصاغة في المملكة يصل الى 800 محل.

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