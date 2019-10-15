30.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 40ر30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، وسط طلب وعرض ضعيفين.

ووفقا لأمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، فقد بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 40ر35 و20ر27 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لـ(بترا) أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 216 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 247 دينارا.

واشار إلى ان سعر المعدن الاصفر بلغ بالسوق العالمية اليوم الثلاثاء 1492دولارا للأونصة الواحدة.

يذكر ان عدد محلات الصاغة بعموم المملكة يصل الى 800 محل.