30.4 دينار سعر غرام الذهب محلياً

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 40ر30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، وسط طلب ضعيف باستثناء شراء بعض الهدايا.

وحسب أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 40ر35 و10ر27 دينار على التوالي.

واشار علان لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إلى ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 213 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 243 دينارا.

وبين ان سعر المعدن الاصفر بلغ اليوم بالسوق العالمية عند 1490 دولارا للأونصة الواحدة.

ولفت إلى وجود نحو 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.