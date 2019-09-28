30.5 دينار سعر الذهب محلياً

عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، 50ر30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة وسط عرض وطلب ضعيفين.

ووفقا لأمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الأصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 40ر35 و 30ر27 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لــ (بترا) ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 218 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 248 دينارا.

واشار إلى ان سعر المعدن الاصفر أغلق تداولاته الأسبوعية في السوق العالمية 1498 دولارا للأونصة الواحدة.

يذكر ان عدد محلات الصاغة في عموم المملكة يصل إلى 800 محل.