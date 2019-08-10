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30.5 دينار سعر غرام الذهب بالسوق المحلية

منذ 3 ساعات
الذهب

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عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت، 50ر30 دينار، وسط طلب ضعيف.
وحسب أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 نحو 50ر35 و30ر27 دينار على التوالي.
وبين علان ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 212 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 242 دينارا.
وأشار إلى أن سعر المعدن الاصفر أغلق بالأسواق العالمية على 1499 دولارا للأونصة الواحدة. (بترا)

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