30.6 دينار سعر بيع الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

عمان – الغد- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الاثنين عند 60ر30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، وسط طلب ضعيف.

ووفقا لأمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 60ر35 و40ر27 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لــ(بترا) أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 218 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 248 دينارا.

واشار إلى ان سعر المعدن الاصفر بلغ بالسوق العالمية اليوم الاثنين عند 1501 دولارا للأونصة الواحدة.

يذكر ان عدد محلات الصاغة بعموم المملكة تصل الى 800 محل.