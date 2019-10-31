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30.7 دينار سعر الذهب بالسوق المحلية

منذ 3 ساعات
الذهب

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عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية أمس 30.70 دينار، وسط طلب وعرض ضعيفين.
وقال أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريح خاص، إن سعري بيع الغرام من المعدن الأصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغا 35.70 و27.50 دينار على التوالي. وبين علان، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 218 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 248 دينارا، مشيرا إلى أن سعر المعدن الأصفر بلغ بالسوق العالمية حتى ظهر أمس عند 1502 دولار للأونصة الواحدة. يذكر أن عدد محلات الصاغة بعموم المملكة يصل إلى 800 محل.-(بترا)

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