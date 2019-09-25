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30.9 دينار سعر الذهب بالسوق المحلية

منذ ساعتين
مصوغات من الذهب معروضة في أحد محال المجوهرات- (أرشيفية)
مصوغات من الذهب معروضة في أحد محال المجوهرات- (أرشيفية)

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عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الاربعاء عند 30.90 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، وسط طلب ضعيف.

وحسب أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 35.90 27.70 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لــ(بترا) أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 221 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 251 دينارا.

واشار إلى ان سعر المعدن الاصفر بلغ بالسوق العالمية حتى بعد منتصف ظهر اليوم عند 1530 دولارا للأونصة الواحدة. -(بترا)

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