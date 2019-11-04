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30.9 دينار سعر الذهب محليا

منذ 3 ساعات
الذهب

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عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية أمس 30.90 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، وسط طلب وعرض ضعيفين.
وحسب أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 18 و 24 لغايات الشراء من محلات الصاغة 35.90 و 27.70 دينار على التوالي.
وبين علان، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 219 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 248 دينارا.
واشار إلى ان سعر المعدن الاصفر بلغ بالسوق العالمية عند 1511 دولارا للأونصة الواحدة.
يذكر ان عدد محلات الصاغة بعموم المملكة يصل إلى 800 محل.-(بترا)

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