30.9 دينار سعر غرام الذهب محلياً وسط طلب ضعيف

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت عند 90ر30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، وسط طلب ضعيف.

ووفقا، لأمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 90ر35 و60ر27 دينارعلى التوالي.

واشار علان في تصريح لــ (بترا) الى ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 214 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 245 دينارا.

واوضح ان نشاط السوق المحلية لجهة محلات الصاغة والمجوهرات خلال فترة عيد الميلاد كان اقل من التوقعات المعتادة بالمواسم الماضية، وجاء متوسطا.

وبين ان سعر المعدن الاصفر اغلق تداولاته بالاسواق العالمية يوم امس الجمعة عند 1510 دولارات للأونصة الواحدة.

واشار علان إلى وجود ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.