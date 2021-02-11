تخصيص 300 ألف دينار لإنشاء عبارة صندوقية نهاية طريق الخرزة

الكسبي يتفقد عدداً من الطرق والجسور في منطقة البحر الميت والأغوار الجنوبية

عمان- الغد-تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي عدداً من الطرق والجسور والمشاريع في منطقة البحر الميت والأغوار الجنوبية، للاطمئنان على جاهزيتها بعد المنخفض الاخير والاستماع إلى ملاحظات المجتمع المحلي ومطالبهم.

حيث اطلع الكسبي على طريق البحر الميت والجسور الثمانية التي خضعت إلى مشروع إعادة تأهيل وإنشاء، وتم الانتهاء منها قبيل فصل الشتاء الحالي وتتضمن إعادة إنشاء جسر جديد وعبارات صندوقية مع التعبيد كتحويلات بديلة للجسور القديمة وتنفيذ صيانة لأربعة جسور لتدعيمها ومعالجة مواقع الانجراف نتيجة للسيول عبر السنوات السابقة، بالإضافة إلى تأهيل مجاري السيول وتنفيذ أعمال ربراب وجدران استنادية لحماية جسم الجسور وضمان عدم حدوث فيضانات في المنطقة.

وأشار الكسبي إلى أن الحاجة كانت ملحة لتنفيذ الحمايات للجسور وذلك لمنع تآكل التربة تحت قواعد تلك الجسور والحفاظ على الوضع الإنشائي لها ولتأمين السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة.

كما اطلع الكسبي على موقع عبّارة أنبوبية نهاية طريق الخرزه، والتي تعرضت لانجراف جزئي بفعل مياه الأمطار، والتي قامت ورش الأشغال بإجراء معالجة مؤقتة لها، حيث تم تخصيص مبلغ 300 ألف دينار من موازنة مجلس محافظة الكرك لإنشاء عبارة صندوقيه بديلة لها هذا العام.

وأوعز الكسبي خلال الجولة التي رافقه فيها عدد من نواب المنطقة ورئيس بلدية غور الصافي وممثلي المجتمع المحلي بالاضافة الى مسؤولي الوزارة بمتابعة كافة الملاحظات والبلاغات الواردة من المواطنين، مؤكدا أن وزارة الأشغال تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات لتلبية احتياجات المناطق المتعلقة بالطرق والجسور وفق الإمكانيات المتاحة، وضمن نطاق اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان.