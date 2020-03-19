300 ألف دينار تبرع لوزارة الصحة عبر “إي فواتيركم”

عمان- بلغت قيمة التبرعات التي تبرع بها 5 الاف متبرع عبر تطبيق اي فواتيركم لصالح وزارة الصحة نحو 300 الف دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مدفوعاتكم المشغلة للتطبيق ناصر صالح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن التبرعات بلغت حتى اليوم نحو 300 ألف دينار، مشيرا إلى إقبال مستخدمي التطبيق داخل المملكة وخارجها بشكل ملحوظ على التبرع لصالح وزارة الصحة دعما لجهودها في مجابهة وباء كورونا المستجد منذ إطلاق الخدمة قبل نحو 48 ساعة بالتعاون مع الوزارة.

وذكر صالح بأن التبرع يكون بالدخول إلى تطبيق أو موقع اي فواتيركم والدفع من الحساب البنكي الخاص بالمتبرع أو البطاقة، مشيرا إلى أن خدمة التبرع لمجابهة كورونا أصبحت متاحة من داخل غالبية تطبيقات ومواقع البنوك الإلكترونية ومحافظ الموبايل. -(بترا)