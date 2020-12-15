300 ألف وفاة بكورونا في أميركا وبدء التطعيم ضد الفيروس

واشنطن- تخطّى عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، عتبة الـ 300 ألف شخص، بحسب تقرير رسمي لوزارة الصحة الاميركية، فيما أصبحت ممرضة من نيويورك أول شخص في الولايات المتّحدة يتلقّى لقاحاً ضدّ كورونا، في خطوة تشكّل بداية حملة تطعيم واسعة النطاق.

وتلقّت الممرضة المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي اللقاح امام الكاميرات في “لونغ آيلند جيويش ميديكل سنتر”، المستشفى الكبير في منطقة كوينز.

وكتب الرئيس المنتخب جو بايدن على تويتر “تمسّكوا بالأمل، أيام افضل آتية”.

وشاهد حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو تلقيح الممرضة عبر تقنية الفيديو وسارع الى تهنئتها قائلا “آمل ان يمنحك هذا الامر (ويمنح) الممرضين الذين يعملون هنا كل يوم، احساسا بالامان ومزيدا من الكفاءة في العمل”.