300 شكوى خلال المنخفض الحالي غرب اربد

أحمد التميمي– تعاملت بلدية غرب اربد مع 300 شكوى خلال المنخفض الجوي الحالي، توزعت ما بين انهيار أسوار ومداهمة المياه لعدد من المدارس والمنازل والمراكز الصحية وسقوط أشجار، وفق رئيس لجنة الطوارئ في البلدية محمود الهزايمة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تلقت أكثر من 40 شكوى تتعلق بأعطال وتماس كهربائي في وحدات الإنارة تم فصلها لحين إعادتها بعد انتهاء المنخفض الجوي، إضافة إلى تعاملها مع شكاوى تتعلق بارتفاع منسوب المياه في الشوارع وفتح عبارات مغلقة.

وأكد الهزايمة أن فرقة الطوارئ التي تم تشكليها من قبل رئيس البلدية تعمل على مدار الساعة في التعامل مع شكاوى المواطنين، مؤكدا انه تم تجهيز غرفة الطورائ بجميع المعدات والكوادر المختصة للتعامل مع أي طارئ.