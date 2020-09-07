300 عينة سلبية لمخالطي مصاب بكورونا في بلعما

المفرق- قال مدير صحة محافظة المفرق هاني عليمات، إن نتائج فحص المخالطين لمصاب بفيروس كورونا المستجد في منطقة بلعما جاءت سلبية.

وأضاف عليمات لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن نتائج 300 عينة جمعتها فرق الاستقصاء الوبائي من مخالطي المصاب السبت الماضي، جاءت جميعها سلبية.

واوضح عليمات أن المديرية تنتظر ظهور نتائج عينات جمعتها فرق الاستقصاء يوم أمس الأحد للمخالطين.

وكانت بلدية بلعما الجديدة قامت ليل السبت بتعقيم منزل المصاب في منطقة ام صويوينة ومسجد الحي كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

بترا