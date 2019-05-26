300 مليون يورو لشراء لاعبين.. أكبر إنفاق في تاريخ الملكي

الغد- يبدو أن صيف ريال مدريد سيكون حارا جدا عندما يشرع في البحث عن نجوم جدد، محاولا غسل أحزان الموسم الصفري الذي مر به الملكي.

وليست المرة الأولى التي يجد فيها المرينغي نفسه مضطرا للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية والتعاقد مع لاعبين لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات وتحقيق الألقاب.

فالرئيس فلورنتينو بيريز أنفق 254 مليون يورو عام 2009 للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي كاكا والفرنسي كريم بنزيمة وغيرهم، ولكن في هذا الميركاتو سيكسر الريال هذا الرقم.

وحتى الآن أنفق الملكي 95 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم البرازيلي رودريغو (45 مليونا) ومواطنه المدافع ميليتاو (50 مليونا)، وهناك المزيد من اللاعبين على قائمة القادمين إلى السنتياغو برنابيو.

وإذا انتقل نجم تشلسي البلجيكي إيدين هازارد إلى مدريد فإن الصفقة لن تقل قيمتها عن مئة مليون يورو وسيصل الرقم إلى 195 مليونا، كما نقلت الجزيرة.

إضافة إلى اللاعبين الثلاثة، هناك المهاجم البوسني لوكا يوفيتش مقابل 60 مليونا، غير أن الإنفاق لن يتوقف هنا فالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان يريد التعاقد مع ظهير أيسر، والأقرب هو الفرنسي فيرلاند مندي، وقد تصل الصفقة إلى نحو 30 مليونا.

هذا فضلا عن الفرنسي بول بوغبا الذي يطلبه “زيزو”، وقد يكلف الفريق 140 مليون يورو. وحتى لو لم ينجح في التعاقد مع بعض اللاعبين، فإن أمثال الدانماركي كريستيان إريكسن لن تقل قيمته عن 100 مليون يورو.

هذه الأرقام بلغت هذا الحد، دون الحديث عن احتمال ضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

يذكر أن الريال يعمل على بيع عدة نجوم لسد العجز في النفقات.

فالعجز وصل إلى 95 مليون يورو، وهو ثاني أكبر عجز في تاريخ النادي منذ صيف العام 2009، وحتى المبيعات تراجعت بـ98 مليونا وأصبح مجموع العجز في الإنفاق 155 مليون يورو.