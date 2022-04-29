3000 مهاجر فقدوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا العام الماضي

أعلنت الأمم المتحدة في تقرير اليوم الجمعة، أن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم أو فقد أثرهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا العام الماضي، في محاولة للهرب من الأوضاع السيئة في بلادهم، بحسب نيويورك تايمز وموقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

وطالب التقرير الجديد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بتحرّك عاجل لمنع سقوط المزيد من القتلى في أوساط اللاجئين والمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وكشف التقرير أن 3077 شخصا فقدوا أثناء محاولتهم عبور طريقي المتوسط والأطلسي للوصول إلى القارة، مقارنة بـ 1544 عام 2020.

وأظهر التقرير أنه بالنسبة للعام 2021، أُعلن عن وفاة أو فقدان أثر 1924 شخصا في وسط المتوسط وغربه، بينما قضى 1153 شخصا إضافيا أو فقد أثرهم في الطريق البحري في شمال غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري.

وقالت الناطقة باسم المفوضية شابيا مانتو في مؤتمر صحفي الكتروني: “من المقلق أنه منذ مطلع العام، لقي 478 شخصا إضافيا حتفهم أو فقدوا في البحر”، لافتة إلى أن “معظم عمليات العبور بحرا تمت بواسطة قوارب مطاطية مكتظة وغير مناسبة لارتياد البحر، انقلب العديد منها أو انكمش ما تسبب بوفيات”