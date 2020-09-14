31 إصابة بكورونا في “البشير” منذ يوم الخميس الماضي

عمان – الغد -بلغ مجموع عدد حالات الإصابة المثبتة بفيروس كورونا بين كوادر مستشفى البشير الحكومي 31 إصابة منذ يوم الخميس الماضي وحتى ظهر اليوم، بحسب مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات.

وانتهت لجنة الاستقصاء الوبائي التابع لمستشفيات البشير من إجراء اخذ مسحات انفية بلعومية من جميع كوادر الأقسام التي تبين وجود مصابين بفيروس كوفيد – ١٩ مستشفيات البشير وموظفي الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة والعاملة في مستشفيات البشير وقد انحسرت الاصابات ب٣١ من كوادرنا من أطباء وتمريض ومهن مساعدة في أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والمفاصل وقسم أمراض الدم في مستشفى الباطني، وقد تم التعامل مع الحالات المصابة بإرسال جزء منهم ومن ظهرت عليه الأعراض إلى مستشفى الأمير حمزة للعزل العلاجي وجزء إلى منطقة البحر الميت للحجر الصحي ، والحجر على مخالطي المصابين بعد الفحص السلبي وسيتم إعادة فتح الأقسام بعد إغلاقها لمدة (٧٢)ساعة وتعقيمها