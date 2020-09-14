آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

31 إصابة بكورونا في “البشير” منذ يوم الخميس الماضي

منذ 28 دقيقة
مستشفى البشير

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد -بلغ مجموع عدد حالات الإصابة المثبتة بفيروس كورونا بين كوادر مستشفى البشير الحكومي 31 إصابة منذ يوم الخميس الماضي وحتى ظهر اليوم، بحسب مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات.
وانتهت لجنة الاستقصاء الوبائي التابع لمستشفيات البشير من إجراء اخذ مسحات انفية بلعومية من جميع كوادر الأقسام التي تبين وجود مصابين بفيروس كوفيد – ١٩ مستشفيات البشير وموظفي الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة والعاملة في مستشفيات البشير وقد انحسرت الاصابات ب٣١ من كوادرنا من أطباء وتمريض ومهن مساعدة في أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والمفاصل وقسم أمراض الدم في مستشفى الباطني، وقد تم التعامل مع الحالات المصابة بإرسال جزء منهم ومن ظهرت عليه الأعراض إلى مستشفى الأمير حمزة للعزل العلاجي وجزء إلى منطقة البحر الميت للحجر الصحي ، والحجر على مخالطي المصابين بعد الفحص السلبي وسيتم إعادة فتح الأقسام بعد إغلاقها لمدة (٧٢)ساعة وتعقيمها

مقالات ذات صلة

أحد كوادر فرق التقصي خلال عمله في حي القصيلة بمدينة إربد -(الغد - أرشيفية)

إربد: تخصيص مستشفى لاستقبال مصابي كورونا مرهون بموافقة وزير الصحة

منذ 17 دقيقة

“التعليم العالي” تعلق على حادثة إحراق طالب نفسه في جامعة الإسراء

منذ 21 دقيقة

لرفض الرئاسة مقابلته.. طالب يحرق نفسه داخل جامعة الإسراء الخاصة

منذ 47 دقيقة
شعار القوات المسحلة الأردنية - الجيش العربي

الجيش يعلن عن منح دراسية تنافسية في الولايات المتحدة الأمريكية (تفاصيل)

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
57 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock