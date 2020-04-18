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31 إصابة جديدة بـ”كورونا” في العراق

منذ ساعتين
كورونا في العراق

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بغداد- أعلن العراق اليوم السبت، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و47 حالة شفاء في عموم محافظات البلاد.
وذكرت وزارة الصحة العراقية، أن المختبرات والمؤسسات الصحية التابعة لها سجلت 31 إصابة، وحالة وفاة واحدة في عموم مدن العراق.
واضافت ان المختبرات والفحوصات الطبية سجلت 47 حالة شفاء.
وأشارت الوزارة الى أن مجموع الإصابات بلغ 1513 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 82 حالة، بينما بلغ مجموع حالات الشفاء 953 حالة.
يذكر أن العراق يتمسك بفرض حظر شامل للتجوال في عموم المحافظات منذ شهر للحد من انتقال فيروس كورونا بين المواطنين.
–(بترا)

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