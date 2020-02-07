31 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

رام الله- أصيب 31 مواطنًا فلسطينيًا اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بقرية كفر قدوم قرب قلقيلية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها اليوم، ان 31 إصابة وقعت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم، 3 إصابات منها بالمطاط وباقي الإصابات بالغاز المسيل للدموع، حيث تم تقديم العلاج الميداني لجميع الإصابات.

كما أصيب العديد من المواطنين بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلعين المركزية غرب رام الله التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية، صوب جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون غرب القرية.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني وصور الأسير الناشط جوناثن بولاك، ويافطة كتب عليها “صفقة القرن لن تمر”، إضافة لمجسمين لخارطة فلسطين رُسم عليهما علم فلسطين مع عبارتي: “القدس عاصمة فلسطين الأبدية” و”فلسطين ليست للبيع” وجابوا شوارع القرية، وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، والحرية لفلسطين، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها، وفق قرارات الشرعية الدولية .

كذلك أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح مختلفة في اريحا والبيرة. –(بترا)