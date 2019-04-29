31 % تقلص عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات العام الماضي

هبة العيساوي

عمان– انخفضت قيمة عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال العام الماضي 31 %، أو بمقدار 946 مليون دينار، مقارنة مع مستواها في العام 2017، بحسب آخر بيانات البنك المركزي.

ووفقا لجدول ميزان المدفوعات في نشرة البنك المركزي، سجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات في العام الماضي مستوى 2.107 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 3.053 مليار دينار خلال العام 2017.

وشكلت قيمة العجز في الحساب الجاري في العام الماضي نحو 7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 10.6 % في العام السابق.

ويتأثر مستوى عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات بعدد من البنود البارزة المكونة لهذا الميزان، والتي تنعكس بشكل أو بآخر على ارتفاع أو انخفاض مستوياته، ومن هذه البنود مقدار عجز الميزان التجاري للمملكة الذي يعكس العلاقات التجارية بينها وبين دول العالم الخارج من خلال الأسواق العربية والإقليمية والعالمية، إلى جانب بنود أخرى مهمة ككل من الدخل السياحي الذي يندرج تحت حساب الخدمات، وحوالات المغتربين التي تندرج تحت بند التحويلات الجارية.

ووفقا لبيانات المركزي، تراجع العجز في الميزان التجاري للمملكة في العام الماضي بمقدار 353.8 مليون دينار أو ما نسبته 4.7 % ليصل إلى 7.239 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 7.593 مليار دينار في العام 2017. وارتفع الدخل السياحي في المملكة في العام الماضي بنسبة 8.6 % إلى 3.455 مليار دينار مقارنة مع مستواه في العام 2017.

وزاد الوفر المسجل في حساب الخدمات بمقدار 310.5 ملیون دینار مقارنة مع العام 2017 ليصل إلى 1.766 مليار دينار.

وكان العجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات زاد في العام 2017 إلى 3.018 مليار دينار (10.6 % من الناتج المحلي) مقارنة مع عجز مقداره 2.618 مليار دينار (9.5 % من الناتج المحلي) في العام 2016.