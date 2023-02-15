31 حكما بالإعدام أصدرته محكمتا أمن الدولة والجنايات الكبرى خلال العام 2021

غادة الشيخ

استقبل المركز الوطني لحقوق الانسان خلال العام 2021 نحو 391 شكوى ذات علاقة بالحقوق المدنية والسياسية، كما شهد العام 2021 عدم تنفيذ أي عقوبة إعدام وأصدرت محكمة أمن الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى خلال العام ذاته ٣١ حكما بالإعدام.

جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المركز الوطني لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، لإصدار تقريره حول حالة حقوق الانسان في الأردن خلال العام 2021.

وكشف التقرير ان عدد الموقوفين إداريا للعام 2021 وصل الى 2258 موقوفا اداريا وبلغ عدد الاشخاص الذين اودعوا في مراكز الاصلاح والتأهيل 18954.

وبلغ عدد الشكاوى التي نظرتها لجنة شكاوى الإعلام المنبثقة عن قانون الاعلام المرئي والمسموع 11 شكوى.

ورصد المركز زيادة مرتفعة في عدد الأطفال المتسولين، وبلغ عدد الأطفال المتسولين المضبوطين 7954طفلا متسولا.