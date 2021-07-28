31.1 مليون دينار صافي أرباح “الإسلامي الأردني” بعد الضريبة للنصف الأول من 2021

عمان-الغد- أعلن البنك الإسلامي الأردني عن نتائجه المالية المتحققة في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2021 بتحقيق أرباح بعد الضريبة بلغت حوالي 31.1 مليون دينار مقابل حوالي 27.3 مليون دينار للنصف الأول من العام 2020 وبنسبة نمو بلغت 14.1 %.

وقال رئيس مجلس الإدارة الأستاذ موسى شحادة إن النتائج التي حققها البنك في النصف الأول من العام الحالي “بحمد الله” تؤكد على سلامة وقوة المركز المالي للبنك، وجودة أصوله وهي انعكاس للتنفيذ السليم لاستراتيجية البنك في مواجهة مختلف التحديات التي ما زالت تحيط بالمنطقة والآثار السلبية لجائحة كورونا، وقد صادق مجلس إدارة البنك على البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي خلال اجتماعه الذي عقد بتاريخ 27/7/2021 مشيدا بجميع الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية والعاملين في البنك لتحقيق هذه النتائج ، وحصد العديد من الجوائز والتصنيفات الائتمانية والشرعية من عدة جهات عالمية كأفضل بنك إسلامي ومؤسسة مالية إسلامية في الأردن لعامي 2020-2021 معززا بذلك ثقة ورضى متعامليه.

وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الإسلامي الأردني إن ما حققه مصرفنا من نتائج على مختلف الصعد حتى 30/6/2021 يؤكد على سلامة السياسة التي يعتمدها البنك في تحقيق رسالته الداعمة للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي، مع تطبيق أفضل القواعد والنظم والإجراءات التي تعزز الثقة في انشطته المختلفة وتبين مدى التزام البنك بتعليمات الحاكمية المؤسسة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وتعليمات البنك المركزي الأردني.

فقد بلغت موجودات البنك بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي5.77 مليار دينار مقابل حوالي5.43 مليار دينار في نهاية العام 2020 بزيادة نسبتها 6.3 % مما يؤكد استمرار تقدم مصرفنا ونمو أعماله ليعزز موقعه في القطاع المصرفي الأردني.

وبلغت التسهيلات الممنوحة للعملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي 4.49 مليار دينار مقابل حوالي4.28 مليار دينار في نهاية العام 2020 بزيادة نسبتها 4.9 %.

وبلغت ودائع العملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي 5.13 مليار دينار مقابل حوالي 4.80 مليار دينار في نهاية العام 2020 بزيادة نسبتها 6.9 %.

وقد انعكست هذه النتائج على مؤشرات الاداء الرئيسية للبنك حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال كما في 30/6/2021 حوالي 23.88 % وتغطية الديون غير العاملة 103.6 %، وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية بعد الضريبة 13 % ومعدل العائد على متوسط الموجودات بعد الضريبة 1.24 %.

وارتفعت حقوق الملكية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي لتصل الى حوالي 481.8 مليون دينار.

وبين الدكتور حسين ان البنك عزز من تواجده الجغرافي في السوق المصرفي الأردني من خلال 108 فروع ومكاتب منتشرة في جميع انحاء المملكة الى جانب التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية بافتتاح الخدمات الذاتية الرقمية (إسلامي ديجتال) في موقع مكتبه الكائن في شارع وصفي التل، وذلك وفق أحدث التقنيات في التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات متعاملي البنك ذاتياً مع تعزيز العمل بأعلى درجة ممكنة من الكفاءة ووفقاً لأفضل معايير إدارة المخاطر بالإضافة الى توفير278 جهاز صرف آلي منتشرة في جميع انحاء المملكة.

كما تم إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات على تطبيق إسلامي موبايل وصفحة للبنك على منصة Linkedin الى جانب صفحة البنك على الفيس بوك وخدمة الإسلامي ماسنجر وذلك لإدامة تواصل البنك مع متعامليه.

وأشار الدكتور حسين الى طرح البنك لمنتجات مصرفية جديدة كمنتج زفافي ومنتج اعمال الصيانة والتشطيبات الى جانب الاستمرار بمنح أسعار تفضيلية ومدد سداد مريحة حتى نهاية العام لمبادرة تمويل مطبخ ومبادرة السيارات الهجينة والكهربائية التي قدمها البنك خلال العام 2020.

واستجابة للتوجهات والمبادرات الصادرة عن المؤسسات الحكومية والبنك المركزي للتخفيف من التحديات والصعوبات التي نتجت عن انتشار جائحة كورونا اشاد الدكتور حسين باتخاذ البنك للعديد من الإجراءات للتخفيف على متعامليه من مختلف القطاعات الافراد او الشركات والقطاعات الأكثر تأثراً وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتنفيذا للمبادرة الملكية السامية للمتقاعدين العسكريين (رفاق السلاح)، فقد وقع البنك الإسلامي الأردني وصندوق الائتمان العسكري مذكرة تفاهم يقوم البنك بموجبها بتقديم مجموعة من المنتجات والخدمات التمويلية وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للمتقاعدين العسكريين والتي من شأنها تلبية متطلباتهم التمويلية بكل سهولة ويسر وبشروط ميسرة وبنسب ربح تفضيلية وذلك تعزيزاً للشمول المالي وتنويع الاستثمارات والتمويلات التي يقدمها البنك لتشمل مختلف فئات المجتمع من أفراد وشركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة.