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31.3 دينار سعر غرام الذهب

منذ 4 ساعات

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عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الاثنين عند 30ر31 دينار لغايات الشراء.

وحسب امين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء نحو 30ر36 و10ر28 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لــ (بترا) ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 220 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 250 دينارا.

واشار إلى ان سعر المعدن الاصفر بلغ بالسوق العالمية حتى بعد منتصف ظهر اليوم الاثنين عند 1535 دولارا للأونصة الواحدة.-(بترا)

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