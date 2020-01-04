31.6 دينار سعر غرام الذهب عيار21

عمان– بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت، 31.6 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة.

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 36.60 و 28.30 دينار على التوالي.

واشار علان في تصريح لــ (بترا) الى ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 217 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 248 دينارا.

وتوقع ان تشهد السوق المحلية نشاطا اليوم لجهة العرض وان يقل الطلب، مشيرا الى ان المواطنين الذين ادخروا الذهب سيقومون بعمليات بيع لجنى الارباح.

وبين علان ان سعر المعدن الاصفر اغلق تداولاته بالاسواق العالمية امس الجمعة عند 1551 دولارا للأونصة الواحدة وهو اعلى سعر يبلغه الذهب خلال الاشهر الاربعة الماضية.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

— (بترا)