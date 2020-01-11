31.8 دينار سعر غرام الذهب بالسوق المحلية

عمان -بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت 31.80 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة وسط طلب وعرض ضعيفين.

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 36.80 و28.50 دينار على التوالي.

واشار علان في تصريح لــ (بترا) إلى ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 219 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 250 دينارا.

وبين علان ان سعر المعدن الاصفر اغلق في السوق العالمية يوم امس الجمعة عند 1562 دولارا للأونصة الواحدة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.