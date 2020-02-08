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32 ديناراً سعر غرام الذهب محلياً

منذ ساعتين
مصاغ ذهبي معغروض في احد واجهات المحال المتخصصة في العاصمة عمان

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عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت 32 دينارا وسط طلب وعرض ضعيفين.

وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 20ر37 و70ر28 دينار على التوالي.

واشار علان في تصريح لــ (بترا) إلى ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 218 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 249 دينارا.

وبين علان أن اسعار المعدن الاصفر اغلقت تداولاتها بالسوق العالمية امس الجمعة عند 1570 دولارا للأونصة الواحدة، متوقعا ارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة حال التوصل لمعالجة فيروس “كورونا” وعودة الصين لشراء الذهب.

ويوجد حوالي 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

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