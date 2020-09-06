32 وفاة و 756 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

عمان – أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 32 وفاة جديدة بكورونا ليصل اجمالي عدد الوفيات الى 4081, فيما بلغ عدد حالات الاصابة 320688 بعد تسجيل 756 إصابة جديدة خلال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, ان عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بلغ 19870 منها 1457 حالة حرجة، في حين تم تسجيل 895 حالة تعاف جديدة. –(بترا)